Украинцев начал атаковать новый вирус, который имеет все симптомы простуды, но без температуры. Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Врачи предостерегают, при появлении кашля необходимо остаться в постели дома. По мнению медиков, отсутствие температуры во время простуды – это опасно, так как без нее могут протекать бронхиты и воспаления легких.

Но при этом больным без температуры отказывают в больничном, жалуются пользователи соцсетей. В такой ситуации врач должен назначить дополнительные обследования: рентген и анализ крови.

Первые три дня простуды – самые важные. Если заболевший будет лечится дома, это поможет избежать смертельно опасных осложнений.

В зоне риска коварного вируса и дети. Если нет температуры - родители отправляют малышей в садик или школу. Но с насморком и кашлем можно заработать воспаление легких.

По данным ЮНИСЕФ, в мире каждые 30 секунд от пневмонии умирает один ребенок в возрасте до пяти лет. Это более миллиона мальчиков и девочек ежегодно. Ухудшение аппетита, боли в нижних ребрах во время физической нагрузки, пот льется рекой – немедленно к врачу. Это могут быть проявления пневмонии без жара.

Напомним, в Украине на треть превышен эпидпорог заболеваемости гриппом, от вируса умерли уже три человека.

А эксперты ВОЗ предупредили об угрозе пандемии таинственной "болезни Х".