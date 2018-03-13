На украинско-польской границе в пункте "Краковец" задержали торговца людьми, который вез украинок в Германию с целью сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Мужчина был задержан в рамках уголовного производства по ст. 149 УК "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека". Девушек в возрасте от 22 до 27 лет, жительниц города Харькова, иностранец планировал перевезти через границу с целью сексуальной эксплуатации на территории стран ЕС.

Иностранцу грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, что ранее в аэропорту "Борисполь" задержали иранца, который вез украинок на продажу в Германию.

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