Верховная Рада Украины после некоторых неудачных попыток утвердила повестку дня на пленарную неделю с 13 по 16 марта. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Решение поддержали 229 народных избранников на пленарном заседании во вторник.

Перед этим Рада не смогла утвердить повестку дня 8-ой сессии, пленарной недели и сегодняшнего дня.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий несколько раз ставил на голосование проекты повесток, однако ни одно из предложений спикера не было поддержано необходимым количеством голосов парламентариев (минимум 226).

По словам Парубия, в случае, если парламент не утверждает повестку дня, народные депутаты будут рассматривать законопроекты во втором чтении и о ратификации.

"Если не будет голосов, я буду ставить на голосование только законопроекты во втором чтении и ратификацию, и таким образом будем работать", - сказал спикер.

Однако позже народные депутаты по настоянию лидеров фракций все-таки проголосовали за повестку дня на пленарную неделю.

Так, 13 марта Верховная Рада на своем заседании рассмотрит вопросы Госбюро расследований, займется местными выборами, проблемами интеллектуальной собственности и утвердит повестку дня сессии.

В поле внимания парламентариев - блок вопросов правоохранительной деятельности. В частности, законопроекты, предусматривающие изменения в закон о Госбюро расследований.

В повестке дня также законопроект о стабилизации деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз". А также блок вопросов интеллектуальной собственности.

Ранее "Страна" разбиралась, почему Рада тянет с голосованием за нового главу НБУ.