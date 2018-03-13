Меры по защите металлургической промышленности Украины от возможных пошлин США стали предметом обсуждения первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, а также заместителя министра Наталия Микольская с представителями отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ во вторник, 13 марта.

"Украина и США являются стратегическими партнерами друг для друга. У нас надежное и взаимовыгодное сотрудничество в торговой, оборонной и инвестиционной сферах. Уверен, что это является весомым аргументом для США, чтобы исключить украинскую металлургическую продукцию из-под защитных пошлин. Со своей стороны Минэкономразвития делает все возможное, чтобы уровень доступа украинской металлургической продукции к рынку США не претерпел негативных изменений", – сказал Кубив.

По его словам, ведется диалог с США по улучшению условий и расширению доступа украинской продукции, включая металлургическую, на американский рынок, а также рынки Азии и Африки.

"Мы верим, что украинская продукция, для которой американский рынок является традиционным, не является угрозой национальной безопасности США. Работаем над тем, чтобы наша металлургическая продукция была исключена из-под действия введенных США защитных пошлин", - добавила Наталья Микольская.

Напомним, что экспорт черных металлов является основной статьей украинского экспорта в США - его доля составляет 73,4% всего украинского экспорта в эту страну. В частности, в 2017 году поставки черных металлов и изделий из них на американский рынок выросли более чем в 2,4 раза - до $608 млн, в том числе экспорт чугуна - до $406,4 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что США ввели пошлины на сталь и алюминий, из-за которых может начаться торговая война с ЕС.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что откажется от введенных им пошлин на ввоз в страну изделий из стали и алюминия, только если страны ЕС отменят свои пошлины на импорт американских товаров.