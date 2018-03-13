Редактор сайта "Вести" Анастасия Рейн, получила ожоги сетчатки глаз I степени, во время штурма 9 февраля офиса редакции в ТЦ Гулливер силовиками Нацполиции и военной прокуратуры

Она больше месяца лечит глаза. Жалуется, что не может долго работать за компьютером, из-за чего серьезно страдает ее работа.

"Больше всего испугалась не за себя, а за сына. Дело в том, что я - одинокая мама, воспитываю трехлетнего малыша. Поэтому, если бы со мной что-то случилось, ребенка даже не кому было бы забирать из детского сада", - рассказала в комментарии НСЖУ Анастасия Рейн.

Нападение произошло 9 февраля после того, как Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) сообщило, что его сотрудники, по решению суда, "взяли в управление" помещение холдинга в бизнес-центре "Гулливер".

Работникам холдинга тогда сообщили, что они могут прийти на работу за личными вещами.

"Конечно, мы обрадовались, что хотя бы технику заберем, очень переживала за два вазона, которые остались на работе. То есть мы не ожидали чего-то плохого, не думали об опасности, а занимались вот такими вещами", - рассказывает детали тех событий пострадавшая журналистка.

"Но когда поднялись к себе на этаж, увидели, что дверь заблокирована, а вход "охраняют" какие-то люди. Нас сразу начали оскорблять, поэтому поняли - лучше просто уйти", - вспоминает Рейн.

"Просто хотела забрать свой ноутбук и два горшка с цветами. Спасла хорошая реакция. Свобода слова, говорите?", - написала Рейн в день покушения Фото: facebook.com/NansyRein

Возвращаясь к выходу, Анастасия заметила, что на ботинке развязался шнурок, наклонилась, чтобы поправить, и вдруг почувствовала резкую, жгучую боль в глазах.

"Мне абсолютно непонятно почему и для чего, прыснули в лицо газовым баллончиком. Коллеги сразу вызвали скорую, медики промыли глаза, а врач после осмотра сообщила, что у меня ожоги сетчатки первой степени, - говорит Анастасия. - После всего пережитого я обратилась в полицию с заявлением, потому что очень хочу, чтобы те негодяи, которые едва не лишили меня зрения, были наказаны. Однако не верю в наши правоохранительные органы, не думаю, что полиция качественно выполнит свою работу".

Неизвестные пустили в ход газ, фото: facebook.com/NansyRein

Напомним, 8 февраля представители Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) приняли в свое управление все помещения на 31-м, 32-м и 33-м этажах торгово-офисного комплекса "Гулливер". В частности, заблокировали редакцию медиа-холдинга "Вести". И сейчас работники не имеют доступа ни к своему рабочему месту, ни к собственному оборудованию.

Напомним, что председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко оценивает действия силовиков как "препятствование работе медиа".

"Интересует прокуроров недвижимость? Придите в пиджаках. И не трогайте журналистов!", - так он прокомментировал ситуацию.

Также в международной организации "Комитет защиты журналистов" (КЗЖ) призвали власти Украины обеспечить сотрудникам медиа-холдинга "Вести"доступ к работе и продолжение деятельности редакции.

"Мы призываем украинскую власть немедленно разъяснить причины недружественного рейда в медиа-холдинге "Вести", обеспечить журналистам доступ к их офисам и принять меры против тех, кто занял ньюсрум", - заявила еще 15 февраля координатор программ КЗЖ для Европы и Центральной Азии Нина Огнянова.

Она назвала возмутительной ситуацию с продолжающимся препятствием журналистской деятельности со стороны силовиков.