Курьезная ситуация сложилась во время официального визита в Канаду короля Бельгии Филиппа. Канадцы перепутали бельгийский флаг с немецким. Об этом сообщила радиостанция Premiere.

Программой визита была предусмотрена высадка бельгийским монархом и его супругой королевой Матильдой клена в парке канадской столицы Оттавы. Место для дерева было отведено в нескольких метрах от кленов, которые были высажены во время визита в Канаду в 1977 году ныне покойного короля Бельгии Бодуэна и королевы Фабиолы.

Фото: twitter.com/WDehandschutter

Так, после прибытия супругов бельгийских монархов оказалось, что рядом с деревом королевы Фабиолы вместо флага Бельгии реял похожий на него по цветовой гамме флаг Германии. Протокольный конфуз заметили и оперативно исправили.

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