Instagram и Snapchat приняли решение отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy из-за расистского скандала. Об этом сообщает The Verge.

Функция добавления анимированных стикеров в режиме "Историй" появилась в Instagram и Snapchat в начале этого года.

Пользовательница Twitter под ником Lyauna Augmon по запросу "преступление" обнаружила расистскую рекламу. Девушка выложила скриншот и тегнула в записи основателя Instagram Кевина Систрома.

Фото: Lyauna Augmon/Twitter

На гифке можно увидеть обезьяну, которая крутит барабан с числами. Над ней написано Nigger Crime Death Counter (Счетчик смерти преступника ниггера), а рядом стоит человек, который говорит: Keep Cranking Bonzo, the Numbers Just Keep on Climbing (Продолжай крутить, Бонзо, числа просто растут).

Instagram и Snapchat отреагировали на это сообщении, приостановив интеграцию гифок. Представитель сервиса Giphy рассказал, что картинка была удалена сразу после ее обнаружения. По его словам, компания запрещает пользователям размещать оскорбительный или непристойный контент.

Как сообщала "Страна", футболист Спартака поцеловал экс-игрока Шахтера, чтобы замять расистский скандал.

Напомним также, что реклама Dove, где темнокожая женщина "отмывается" и становится белой, вызвала расистский скандал.