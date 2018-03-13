В четверг, 15 марта, Верховная Рада рассмотрит вопрос о привлечении народного депутата Евгения Бакулина к уголовной ответственности.

Об этом заявил спикер Андрей Парубий открывая заседание прламента 13 марта.

Он также заявил, что еще накануне регламентный комитет с участием генпрокурора Юрия Луценко рекомендовал Раде рассмотреть вопрос отмены депутатской неприкосновенности для Бакулина.

"В четверг начнем заседание с рассмотрения этого вопроса. Хочу напомнить, что закон один для всех и, надеюсь, примем соответствующее решение", - сказал Андрей Парубий.

Как сообщала "Страна", в понедельник 12 марта регламентный комитет рассмотрел представление Генпрокуратуры о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Евгения Бакулина и позже рекомендовал Верховной Раде снять с нардепа неприкосновенность.

Сам Бакулин на заседании комитета отсутствовал. Вместо себя он прислал адвоката и письменные объяснения, в которых в частности отметил, что болен.

Адвокат заявил, что считает представление Генпрокуратуры недостаточными и отметил, что Бакулин "не скрывается от следствия".