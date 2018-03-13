В Нацбанке заявили, что фактическая инфляция за год превысила прогнозы, из-за того, что подорожали продукты и топливо.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным регулятора, в феврале 2018 года потребительская инфляция незначительно замедлилась в годовом измерении до 14% с 14,1% в январе.

В Украине сохраняется инфляционное давление, хотя в феврале его усилению противодействовало укрепление гривны. Базовая инфляция в феврале замедлилась до 9,7%.

Одним из ключевых факторов замедления базовой инфляции в феврале стала благоприятная ситуация на валютном рынке. Укрепление гривни в определенной степени сдерживало влияние от роста потребительского спроса и расходов, в том числе на оплату труда.

Рост цен на продукты в феврале замедлился до 22,9% г, однако, как и в январе, превышал прогноз. Цены на продукты росли не так быстро, как в январе, благодаря менее значительному росту цен на мясо и молоко, что отражало нисходящую динамику цен на них на мировых рынках.

Кроме того, увеличились темпы роста цен на овощи борщевого набора. Зато существенно замедлился рост цен на тепличные овощи (огурцы, помидоры, перец и т.д).

Темпы роста цен на топливо (21,9%) практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, но были большие ожиданий из-за более высоких цен на нефть по сравнению с предположениями, заложенными в прогноз.

Напомним, что в феврале этого года цены на яйца в Украине выросли на 50,9% по сравнению с февралем прошлого года, на мясо - на 26,6%.

Как сообщала "Страна", в Совете НБУ рассказали, как повлияет повышение учетной ставки на инфляцию.