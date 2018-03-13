Один военнослужащий погиб и семеро пострадали в результате пожара, вспыхнувшего на 235-м общевойсковом полигоне в Николаевской области в ночь на вторник.

Об этом сообщает говорится на странице 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook.

"Во время пожара один военнослужащий получил травмы, не совместимые с жизнью, семь получили ожоги различной степени. Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы жизни пострадавшим военнослужащим нет", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе бригады, пожар возник в результате нарушения правил безопасности при использовании печки в ночное время, вследствие чего вспыхнула одна палатка.

Около 04:00 утра военнослужащие предприняли меры по эвакуации личного состава и ликвидации пожара.

По факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Проводятся следственные действия.

Также в сообщении говорится, что 12 марта была проведена проверка пожарной безопасности палаточного городка Южным территориальным отделом пожарной безопасности, нарушения не обнаружены.

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