Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказали про детали взрыва в Донецке днем 9 марта в Кировском районе.

Об этом говорится в отчете миссии.

По предварительной информации, взрыв произошел рядом с микроавтобусом "Mercedes-Benz Vito", взорвалась граната в руках человека, которого прижали к маршрутке снаружи. От взрыва гранаты погибли мужчина и женщина.

Как сообщают местные жители, взрыв произошел около 11:00 на улице Бахметьева недалеко от перекрестка с Поченкова.

10 марта в больнице Донецка наблюдатели поговорили с четырьмя женщинами и двумя мужчинами. На их лицах были травмы - ушибы и порезы, пятеро из шести были с повязками на глазах.

Некоторые из пострадавших сообщили наблюдателям ОБСЕ, что 9 марта были пассажирами микроавтобуса, который ехал Кировским районом в направлении автодороги Н-15, когда к нему бросился мужчина с криком "Остановите автобус!".

Пострадавшая женщина, фото: "КП"

"Его преследовал автомобиль с вооруженными мужчинами в одежде военного типа", - рассказали очевидцы.

По их словам, автобус притормозил, чтобы человек мог войти, но когда он приблизился автомобиль врезался в него и прижал к автобусу. Пассажиры заметили в руках мужчины ручную гранату, которая сработала, когда его прижали к автобусу.

В результате взрыва окна автобуса разбились, шрапнель и осколки стекла ранили людей.

Медперсонал областной больницы имени Калинина в Донецке сообщил ОБСЕ, что у них лечится человек, который получил осколочные ранения брюшной полости в автобусе.

А сотрудники морга в больнице имени Калинина в Донецке подтвердили, что 9 марта к ним доставили тела мужчины и женщины, которые погибли во время взрыва.

В месте инцидента наблюдатели видели несколько пар использованных латексных перчаток, а также разбросаны проспиртованные тампоны и окровавленные бумажные полотенца.

Как сообщала "Страна", 5 марта в центре Донецке возле спорткомплекса взорвался автомобиль, погиб один человек.