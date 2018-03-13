Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен сообщениями Лондона о применении на территории Великобритании нервно-паралитического вещества военного назначения для отравления бывшего сотрудника ГРУ.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Великобритания является очень весомым союзником, и этот инцидент вызывает большое беспокойство в НАТО. Альянс находится в контакте с британским руководством по этому вопросу", - заявил Столтенберг в Брюсселе.

4 марта в городе Солсбери было осуществлено ​​покушение на 66-летнего экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Они были госпитализированы и до сих пор находятся в состоянии комы. Кроме них, пострадали еще более 20 человек.

Напомним, что в США согласны с позицией Великобритании о причастности России к покушению на бывшего ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.

В тоже время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что считает "цирковым шоу" происходящее в британском парламенте по делу Сергея Скрипаля.