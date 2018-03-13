Московский художественный театр имени Чехова взял на себя все расходы, связанные с похоронами российского артиста, режиссера, педагога, а также художественного руководителя театра Олега Табакова, который скончался 12 марта в возрасте 82 лет.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Театр принял такое решение, несмотря на то, что один из сыновей Олега Табакова хотел полностью взять все расходы на себя. Однако сторона театра настояла на том, чтобы именно они в знак уважения к умершему занимались организацией процесса.

Похороны состоятся 15 марта на Новодевичьем кладбище.

Ранее "Страна" писала о том, чем запомнился культовый актер Олег Табаков.

Также Московский художественный театр имени Чехова в связи с кончиной своего художественного руководителя Олега Табакова отменил в понедельник, 12 марта, все спектакли