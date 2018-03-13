В возрасте 43 лет умер известный украинский журналист и телеведущий Олесь Терещенко, который боролся с онкологией.

Об этом сообщил председатель Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Зураб Аласания в Facebook.

Фото: facebook.com

Олесь Терещенко в 1997 году в составе новой команды программы "Послесловие" создал "Телевизионную службу новостей" на телеканале "1+1".

С января 2009 года работал ведущим на Первом национальном телеканале.

Напомним, что ранее Олесь Терещенко объявлял сбор средств на лечение.

"Начал химиотерапию. Дорого - 60 000 грн только за один курс. А нужно таких четыре плюс еще шесть с другим препаратом. Обследование, тесты в лаборатории за рубежом, подготовка уже потянули на 200 000. Пока лечение в Украине, потому что медлить нельзя. Дальше - запросы на ведущие клиники Израиля, Германии, Южной Кореи", - писал он в Facebook.

Как сообщала "Страна", знаменитая американская актриса Шэннен Доэрти, известная по ролям Бренды Уолш в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210" и Прю Холливелл в сериале "Зачарованные" уже два года борется с раком груди.

"Страна" выражает соболезнования родным и близким Олеся.