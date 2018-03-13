Под Николаевом на скандальном полигоне "Широкий Лан" на пожаре погиб военный
На расположенном в Николаевской области скандально известном военном полигоне "Широкий Лан" произошел пожар, в результате которого загорелась одна из жилых военных палаток и погиб один из военнослужащих.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мисягин.
Фото: Facebook
"Сегодня в 4 утра на многострадальном военном полигоне Широкий Лан произошел пожар. Загорелась одна из жилых военных палаток. В результате пожара один военнослужащий погиб и еще 7 человек получили ожоги различной степени тяжести", - написал волонтер.
Командование ВСУ пока официально не подтвердило факта пожара.
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