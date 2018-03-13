Россия не только прекратила производство газа "Новичок", которым, по заявлению британского премьера Терезы Мэй, был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, но и уничтожила все его запасы.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление ветерана спецслужб, российского сенатора Игоря Морозова.

"Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе "Новичка", но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО", - заявил Морозов.

Он напомнил, что последний килограмм боевых отравляющих веществ в России уничтожили в сентябре прошлого года, а производство химоружия прекратилось еще в 1990-е годы.

Сенатор отметил, что изготовление "Новичка" в подпольных условиях "хотя и опасно, но возможно".

"Для этого необходимы лабораторные условия, специальное оборудование и соответствующие специалисты, обычный человек на коленке этого не сделает", - добавил он.

Напомним, накануте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что экс-ГРУшника Скрипаля отравили российским газом.

Ранее "Страна" писала о том, что отравленный Скрипаль передал британской разведке "весь телефонный справочник ГРУ".