В России заявили, что уничтожили все запасы нервно-паралитического газа "Новичок"
Россия не только прекратила производство газа "Новичок", которым, по заявлению британского премьера Терезы Мэй, был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, но и уничтожила все его запасы.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление ветерана спецслужб, российского сенатора Игоря Морозова.
"Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе "Новичка", но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО", - заявил Морозов.
Он напомнил, что последний килограмм боевых отравляющих веществ в России уничтожили в сентябре прошлого года, а производство химоружия прекратилось еще в 1990-е годы.
Сенатор отметил, что изготовление "Новичка" в подпольных условиях "хотя и опасно, но возможно".
"Для этого необходимы лабораторные условия, специальное оборудование и соответствующие специалисты, обычный человек на коленке этого не сделает", - добавил он.
Напомним, накануте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что экс-ГРУшника Скрипаля отравили российским газом.
Ранее "Страна" писала о том, что отравленный Скрипаль передал британской разведке "весь телефонный справочник ГРУ".