Во вторник, 13 марта, Верховная Рада на своем заседании рассмотрит вопросы Госбюро расследований, местными выборами, проблемами интеллектуальной собственности и утвердит повестку дня сессии.

Об этом говорится в повестке дня на сайте парламента.

Нардепы собираются утвердить повестку дня сессии. Затем, во втором чтении, они рассмотрят законопроект об установлении группы инвалидности участникам АТО.

После этого в поле внимания парламентариев окажется блок вопросов правоохранительной деятельности, среди которых законопроекты, предусматривающие изменения в закон о Госбюро расследований.

В повестке дня - законопроект о стабилизации деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз". А также блок вопросов интеллектуальной собственности.

Планируется рассмотреть проект закона о реабилитации жертв политических репрессий, ратификацию с Международным банком реконструкции и развития.

Депутаты намерены назначить ряд внеочередных местных выборов и переименовать ряд населенных пунктов.

Ранее "Страна" разбиралась, почему Рада тянет с голосованием за нового главу НБУ.

Как сообщала "Страна", президент Петр Порошенко считает необходимым дополнительное обсуждение законопроекта о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал перед его регистрацией в Верховной Раде.