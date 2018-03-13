Во вторник, 13 марта, в Карпатах сохраняется опасность схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 13 марта в среднегорье Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, значительная снеголавинная опасность (3 уровень угрозы) сохраняется в Прикарпатье - в горных районах Ивано-Франковской области.

Кроме того, в связи с осадками и повышением температуры воздуха на высокогорье и в Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень угрозы).

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