Спасатели предупредили туристов об опасности схода снежных лавин в Карпатах
Во вторник, 13 марта, в Карпатах сохраняется опасность схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 13 марта в среднегорье Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении ведомства.
В частности, значительная снеголавинная опасность (3 уровень угрозы) сохраняется в Прикарпатье - в горных районах Ивано-Франковской области.
Кроме того, в связи с осадками и повышением температуры воздуха на высокогорье и в Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень угрозы).
Ранее мы писали о том, что в Карпатах второй день ищут пропавшего туриста из Киева. Поиски увенчались успехом - туриста нашли живым и здоровым.
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