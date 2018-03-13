После убийства журналиста Яна Кучака словацкая партия Most-Híd, которая входит в коалицию, инициирует досрочные выборы в стране.

Об этом сообщает SME.

Если правительство не согласится на досрочные выборы партия может выйти из коалиции, что, скорее всего, также приведет к досрочному прекращению полномочий парламента.

"Мы проголосовали единогласно, если договоренность относительно досрочных выборов будет достигнута, наши министры остаются на постах", - сказал лидер партии Бела Бугар.

При этом премьер Словакии Роберт Фицо выступает против проведения досрочных выборов. А министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк заявил, что подает в отставку на фоне политического кризиса.

Ранее о досрочных выборах заявлял президент Словакии Андрей Киска.

Как сообщала "Страна", 3 марта в словацкой деревне Штявник состоялись похороны убитого журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой.