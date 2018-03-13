Правительство Британии в ближайшее время должно определиться с ответными шагами против России после отравления в Сослсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это связано с тем, что в преступлении Британия обвинила Москву.

Одной из возможных мер может стать кибератака против России.

Об этом передает газета The Times со ссылкой на источник в правительстве страны.

"Вредоносные операции в компьютерных сетях могут попасть в арсенал возможных средств. Их использование может быть рассмотрено или даже вполне вероятно", - заявил британский чиновник.

По данным английской газеты, за разработку вредоносной программы отвечает министерство обороны Британии и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ). Отмечается, что целью виртуальной атаки могут стать сайты правительства России, а также распространяющие фейковые новости информационные ресурсы.

Ранее "Страна" сообщала, что отравленный Скрипаль передал британской разведке "весь телефонный справочник ГРУ".