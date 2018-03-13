Паралимпиада 2018. Биатлонистка Шишкова принесла Украине пятое золото
Украина завоевала пятое золото Паралимпиады-2018 в Южной Корее. Паралимпийской чемпионкой в женском биатлоне на 10 км среди участников с нарушениями зрения стала Оксана Шишкова.
Фото: paralympic.org
Об этом собщается на официальном сайте Паралимпиады-2018.
26-летняя спортсменка прошла всю дистанцию без ошибок на огневых стрельбищах и уложилась в 38:21,9. Ее ближайшая соперница прошла маршрут за 40:36,8.
Фото: paralympic.org
Еще одна представительница Украины Ольга Прилуцкая заняла четвертое место с четырьмя незакрытыми мишенями на стрельбищах.
В копилке национальной паралимпийской команды Украины уже 13 наград - 5 золото, 3 серебра и 5 бронзовых наград.
Напомним, что 18-летний украинский спортсмен из Тернополя Тарас Радь завоевал четвертую золотую награду на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане. Он стал паралимпийским чемпионом в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Как сообщала "Страна", Украина вошла в тройку лучших стран медального зачета Паралимпиады в Пхенчхане.