Министр внутренних дел Арсен Аваков, который забыл вписать в доходы жены полмиллиона, получил 44,4 тыс. гривен зарплаты за февраль.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Сумма средств, начисленная Авакову в феврале, составила 44 436,28 гривны, материальная помощь не начислялась. После удержания налогов и сборов он получил 35 771 гривну.

Зарплата Авакова за январь составила 35 тыс. гривен.

Зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 42 975 гривен, заместителей Татьяны Ковальчук - 31 360 гривен, Вадима Трояна - 45 900 гривен, госсекретаря Алексея Тахтая - 72 728,57 гривны.

Напомним, что ранее нардепы удивились резкому росту своих зарплат. Теперь на руки депутаты получают около 30 000 гривен.

Как сообщала "Страна", заработная плата министра внутренних дел Арсена Авакова в 2017 году составила 710 тыс. 98,87 грн.