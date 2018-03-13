Во вторник, 13 марта, Нацбанк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем, евро и доллар продолжают дешеветь.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Доллара подешевел на 17 копеек - до 25,92 грн.

Евро сегодня потерял в цене сразу 51 копейку - до 31,89 грн.

Российский рубль стал дешевле на 2 копейки - до 0,457 грн.

Напомним, что новая неделя на межбанке началась с обвала доллара. 12 марта его курс потерял еще 13 копеек, пробил психологический минимум и остановился в рамках 25,88-25,90 грн./$. сегодня от американской валюты финансисты ожидают дальнейшего провала.

Как сообщала "Страна", аукцион по покупке до $100 млн на межбанковском валютном рынке был объявлен Нацбанком Украины 12 марта.