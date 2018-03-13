США согласны с позицией Великобритании о причастности России к покушению на бывшего ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.

ОБ этом заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщается на сайте Госдепа.

"Мы полностью уверены в расследовании Великобритании и ее оценках, что Россия, вероятно, ответственна за нападение с использованием нервно-паралитического газа, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе. Мы согласны, что ответственные должны столкнуться с серьезными последствиями", - сказал Тиллерсон.

Он утлочнил, что не знает, причастно ли к отравлению российское правительство.

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что считает "цирковым шоу" происходящее в британском парламенте по делу Сергея Скрипаля.

Как сообщала "Страна", полиция Британии установила уже около 200 свидетелей по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которые могут располагать той или иной информацией.