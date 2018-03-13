Китайские власти создадут новый правительственный орган, который будет контролировать СМИ.

Об этом говорится в законопроекте, распространенном во вторник Госсоветом КНР, передает ТАСС.

Главное государственное управление по делам радио и телевидения будет напрямую подчиняться высшему исполнительному органу Китая. Одновременно планируется ликвидировать Главное государственное управление по делам печати, издательства, радиовещания, кинематографии и телевидения.

Ожидается, что новое ведомство облегчит процесс внедрения иностранных теле- и радиопрограмм на китайских телеканалах, а также будет содействовать более успешному выходу медиапродуктов КНР на внешние рынки.

Напомним, что в связи с революционными изменениями Китай отменил ограничения на два срока для главы государства.

Как сообщала "Страна", в Китае начали разработку мобильной связи нового поколения стандарта 6G.