Комитет палаты представителей конгресса США по разведке объявил, что завершил расследование о вмешательстве России в президентские выборы и не нашел свидетельств сговора кампании Дональда Трампа с Москвой. При этом утверждается, что Россия предпринимала активые действия, но не с целью поддержки Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

В подготовленном докладе по итогам расследования говорится, что не обнаружено доказательств вмешательства в выборы, сговора, координации или заговора между кампанией Трампа и россиянами.

При этом в конгрессе США пришли к выводу, что Россия принимала активные меры для вмешательства в выборы, но не с целью поддержки Трампа.

Проект 150-страничного доклада будет представлен на рассмотрение членов комитета от Демократической партии 13 марта. Не исключено, что демократы внесут существенные поправки в документ.

Напомним, что команда адвокатов президента США Дональда Трампа изучает возможность договориться со специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году.

Как сообщала "Страна", большинство американцев уверены, что Россия вмешается и в следующие выборы президента.