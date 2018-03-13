18-летний украинский спортсмен из Тернополя Тарас Радь завоевал четвертую золотую награду на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Об этом сообщается на официальном сайте Паралимпиады-2018.

Радь стал паралимпийским чемпионом в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Фото: paralympic.org

С чистой стрельбой на четырех огневых рубежах он прошел дистанцию за 45:35,6, опередив ближайшего соперника на целую минуту.

Фото: paralympic.org

В итоге американцам Даниэлю Кноссену и Андре Соулу достались "серебро" и "бронза".

В активе паралимпийской сборной Украины 10 наград - 4 золота, 2 серебра и 4 бронзы.

Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.

Напомним, что 23-летний украинец Игорь Рептюх стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 20 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и принес сборной Украины третью золотую медаль на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Как сообщала "Страна", Украина вошла в тройку лучших стран медального зачета Паралимпиады в Пхенчхане.