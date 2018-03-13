Дональд Трамп на год продлил санкции против Ирана.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Национальное чрезвычайное положение в отношении Ирана, объявленное 15 марта 1995 года, было установлено до 15 марта 2018 года. В соответствии с "Законом о национальных чрезвычайных ситуациях", я продлеваю санкции против Ирана на год", - говорится в обнародованном заявлении президента США.

Санкции было решено продлить из-за программы баллистических ракет, нарушения прав человека и поддержки терроризма.

Напомним, что Великобритания, Германия и Франция предложили Дональду Трампу внести косметические изменения в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, заключенный в 2015 году.

Как сообщала "Страна", ранее США совместно с европейскими союзниками создали рабочие группы для обсуждения изменений в нынешнее ядерное соглашение с Ираном, которое раскритиковал Дональд Трамп.