Синоптики обещают дожди везде, кроме востока
Во вторник, 13 марта, на большей части Украины обещают дожди. Без осадков в восточной части. Дневная температура +5...+10, в регионах без осадков +1...+4.
Об этом говорит Укргидрометцентр.
На западе дождь. Дневная температура +9...+14.
На севере дождь, кроме Сумской области. Днем +4...+7. В Сумах +1...+3.
В центре - дождь, кроме Полтавской области. Днем +5...+7. В Полтаве +2...+4.
На востоке сегодня переменная облачность без осадков. Днем +1...+4. В Днепре и Запорожье +4...+6.
На юге осадки. Днем +7...+10.
В Киеве 13 марта дождь. Днем +5...+7.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 12 по 19 марта.
Как сообщала "Страна", синоптик прогнозировала, что 17-18 марта в Украину вернутся морозы.
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