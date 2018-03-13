Во вторник, 13 марта, на большей части Украины обещают дожди. Без осадков в восточной части. Дневная температура +5...+10, в регионах без осадков +1...+4.

Об этом говорит Укргидрометцентр.

На западе дождь. Дневная температура +9...+14.

На севере дождь, кроме Сумской области. Днем +4...+7. В Сумах +1...+3.

В центре - дождь, кроме Полтавской области. Днем +5...+7. В Полтаве +2...+4.

На востоке сегодня переменная облачность без осадков. Днем +1...+4. В Днепре и Запорожье +4...+6.

На юге осадки. Днем +7...+10.

В Киеве 13 марта дождь. Днем +5...+7.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 12 по 19 марта.

Как сообщала "Страна", синоптик прогнозировала, что 17-18 марта в Украину вернутся морозы.