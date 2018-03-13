В Польше число людей, которые испытывают антипатию к украинцам, существенно превышает количество тех, кто относится к украинцам с симпатией.

Об этом сообщает Gazeta Prawna со ссылкой на данные польского Центра исследования общественного мнения (CBOS).

Так, каждый четвертый польский респондент имеет положительное отношение к украинцам всего 24%, тогда как антипатию испытывают всего 40% опрошенных.

Стоит отметить, что отношение к украинцам ухудшилось существенно и сегодня является наименее благоприятным за последние десять лет.

Авторы исследования утверждают, что по сравнению с 2017 годом отношение поляков ухудшилось практически ко всем нациям, которые включили в опрос.

При этом больше всего поляки симпатизируют чехам, итальянцам, американцам, британцам, словакам и венграм. Менее всего - россиянам, ромам и арабам.

Анализ исследователей показывает, что заявленное отношение к другим народам связано прежде всего с уровнем образования и размером места жительства.

Респонденты, которые были более образованными, выражали симпатию к другим народам. Выпускники университетов тоже неохотно заявляли о антипатии.

Чаще, с симпатией к другим народам относились жители больших городов.

Как сообщала "Страна", польский работодатель буквально оставил украинку с инсультом на улице. Таким образом поляк хотел избежать ответственности, поскольку женщина по имени Оксана из Киева работала у него нелегально.

Отметим, что в Польше 24-летний украинец массово подделывал разрешения на работу.

Напомним, что в Польше открыли инфолинию для украинских заробитчан.

Украинцы могут получить юрридическую консультацию по легальному трудоустройству в Польше. Итак, они узнают, какие требования они должны выполнить. Кроме того, узнают также, как писать жалобу на работодателя в Государственную инспекцию труда, так, чтобы инспекция занялась вопросом этого иностранца.