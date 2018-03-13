США готовы вновь нанести удар по Сирии, если не добьются с помощью ООН прекращения операции сирийской армии в пригороде столицы Сирии - Восточной Гуте.

С таким предупреждением выступила в понедельник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

Незадолго до этого американская делегация распространила проект резолюции с требованием прекратить военные операции в столице Сирии и ее пригороде.

Хейли напомнила о том, что в апреле 2017 года США нанесли удар по авиабазе сирийских правительственных сил, с которой, по утверждению западных стран, вылетели самолеты для осуществления химической атаки в городе Хан-Шейхун.

"Совет Безопасности не смог подействовать, и Соединенные Штаты успешно нанесли удар по авиабазе, с которой Асад провел свою химическую атаку. Сегодня мы повторяем это предупреждение", - заявила Хейли.

Она выразила поддержку усилиям ООН по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии, а также политическому процессу под эгидой всемирной организации в Женеве, но при этом вынесла предупреждение странам, которые стремятся "навязать свою волю путем совершения химических атак и нечеловеческих страданий". По ее словам, это "в особенности касается сирийского режима".

"Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы продемонстрировали, мы выберем. Мы готовы вновь выбрать его", - заявила американский постпред.

По данным агентства Reuters, ранее власти США внесли в Совет Безопасности ООН проект новой резолюции, в котором содержится требование ввести перемирие сроком на 30 дней в Дамаске и его пригороде Восточной Гуте.

В проекте документа генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предлагается срочно разработать предложения по мониторингу соблюдения предлагаемого перемирия.

Как заявила Никки Хейли, принятие этого документа необходимо, так как резолюция об установлении 30-дневной гуманитарной паузы, одобренная Совбезом 24 февраля 2018, не достигла поставленной цели.

Ответственность за это она возложила на Дамаск и Россию, которые, по ее словам, и не собирались прекращать бои, т.к. резолюция позволяет продолжать контртеррористические операции.

"В последние две недели российский и сирийский режим были очень заняты тем, что навешивали ярлыки на каждую оппозиционную группу в Восточной Гуте, называя их террористическими группами", - заявила представитель США.

"Мы подготовили новый проект резолюции об установлении режима прекращения огня, который не оставит никаких лазеек. Он простой, прямолинейный и обязательный для исполнения. Резолюция вступит в силу сразу после принятия, в ней нет контртеррористических лазеек, которыми могут воспользоваться (президент Сирии Башар - Прим.Ред.) Асад, Иран и Россия", - заявила Хейли.

Как сообщала "Страна", у Асада заявили, что нашли 24 тонны химоружия на отбитых у оппозиции территориях.

Отметим, что по словам Асада, США блокируют расследование химатаки в Идлибе.