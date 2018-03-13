Инженеры из Швейцарского федерального технологического института Цюриха сумели научить робота самостоятельно танцевать.

Об этом передает The Verge со ссылкой на доктора Питера Фанхойсера.

По его словам робот ANYmal танцует под музыку в реальном времени и не полагается на заранее запрограммированные танцевальные движения. Он анализирует скорость песни, а затем синхронизирует свои движения в ее ритме, то есть танцует практически, как человек, импровизируя.

По словам Фанхойсера, танцы - это очень человеческий вид движений, поэтому их невероятно сложно повторить. Такое "весёлое" применение новейшей робототехники имеет серьезный исследовательский потенциал.

Механизм, с помощью которого ANYmal анализирует собственные движения, на самом деле является циклом обратной связи: контролируя свои движения, он сможет выполнять задачи по промышленной съемке или в поисково-спасательных миссиях:

"Мы делаем много серьезных вещей с роботом, но вот это лишь забавная его сторона. Для нас, для студентов, для всех участников очень увлекательно делать все эти вещи и тем самым, изучать возможности программного обеспечения", - отметил он.

Вес робота ANYmal составляет 30 килограммов. Он способен переносить груз весом до 10 килограммов. Заряда аккумулятора хватает на 4 часа непрерывной работы.

Видео: youtube.com/Robotic Systems Lab

В ноябре 2017 года специалисты научили этого же робота вызывать лифт:

Видео: youtube.com/Robotic Systems Lab

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