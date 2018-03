Клипмейкер Джон Бозвелл смонтировал видео об истории Вселенной. В 10-минутном ролике он собрал гипотетические события от Большого взрыва до появления человечества.

В одну секунду Бозвелл "сжал" 22 миллиона лет, сообщает "Код Дурова".

В видео представлена эволюция Вселенной, включая формирование первых звёзд, галактик, чёрных дыр и появление сверхновых. Солнце появляется только на шестой минуте, а человечеству пока отведена лишь доля секунды.

Для создания видео Бозвелл использовал различные материалы из документальных фильмов про Вселенную. Текст - ведущих учёных и популяризаторов науки - натуралиста Дэвида Аттенборо, астрофизика Карла Сагана и физика Брайана Кокса.

Видео: youtube.com/melodysheep

В видео использованы материалы NASA, Voyage of Time, Cosmic Voyage, Wonders of the Universe и других

