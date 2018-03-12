В понедельник, 12 марта в больнице умер 11-летний мальчик, получивший во время пожара ожоги около 60% тела.

Об этом передает УНИАН со сссылкой на ГУ Государственную службу Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Житомирской области.

Врачи боролись за жизнь мальчика почти 2 недели, но спасти его не удалось. Он был из многодетной семьи, проживавшей в селе Спорное Радомышльского района Житомирской области. В день пожара в доме находились трое детей, родителей дома не было.

По словам спасателей, на момент их прибытия дом горел по всей площади.

Дети пытались разжечь печку, но что-то пошло не так. Пламя обожгло 11-летнего Святослава, после чего дети запаниковали и не знали, что им делать.

Мама детей повезла сына-военнослужащего провожать из отпуска на службу, а муж должен был вернуться со смены.

27 февраля спасатели ликвидировали пожар в частном доме в Житомирской области. Во время пожара старшая, 14 -летняя девочка спасла своих меньших братьев, 2006 и 2009 годов рождения. 11-летний мальчик получил значительные ожоги тела и был госпитализирован в районную больницу.

Как сообщала "Страна", трое детей погибли при пожаре в Кировоградской области. Мать вышла из дому по делам.

Напомним, что в Украине за выходные угарным газом отравились 8 человек, в том числе трехлетний ребенок.