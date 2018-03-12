Нападающий Александр Гладкий находится на просмотре в польском футбольном клубе Лех (Познань). Об этом сообщает Football.ua.

Экс-нападающий Шахтера может подписать контракт с польским клубом уже во вторник, 13-го марта.

Ранее 30-летний форвард играл в львовских Карпатах. В декабре он ушел из клуба в качестве свободного агента. В первой половине сезона Александр отыграл за "зелено-белых" 10 матчей и забил один гол.

Гладкий играл за Динамо, Шахтер, Днепр, ФК Харьков, харьковский Арсенал и Металлист. В сезоне 2006/07 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины в составе ФК "Харьков".

Как сообщала "Страна", гол и пас Гладкого помогли "Карпатам" обыграть "Волынь". Капитан "Карпат" Игорь Худобяк вышел один на один с Недилько после точного паса Гладкого и уверенно переиграл голкипера "Волыни".

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