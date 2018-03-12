10 марта 2018 на Донбассе в результате боевых действий погиб один украинский военный 1994 года рождения, с которым простились в Червонограде (Львовская область).

О том, какой боевой путь он прошел, написал редактор издания "Цензор нет" Юрий Бутусов в Facebook.

"9 марта Юрий Луговский, снайпер отряда разведки "Азов" бригады Нацгвардии №3057, пал смертью храбрых в ночной снайперской дуэли близ села Водяное под Мариуполем" - написал он.

Позывной "Баррет" ... В 19 лет Юрий добровольцем пошел на фронт в составе батальона Нацгвардии "Донбасс". В 2015-м перевелся в "Азов". Луговский пошел на войну не за славой или адреналином. Человек с уникальной мотивацией, образцовый солдат, все мысли которого были направлены на одно - победу в бою. Он решил стать профессиональным защитником Родины, получил подготовку по натовским методикам, прошел тренинги на различных снайперских курсах, в том числе в волонтерских, НГУ, ВСУ.

В апреле 2015-го российский телеканала "Рен-ТВ" снимал репортаж со стороны наемников в Широкино, и прямо во время боя российский террорист был уничтожен украинским снайпером - это сделал "Баррет":

На его боевом счету десятки боевых выходов, десятки метких выстрелов. Луговский воевал как профессионал, и каждый день продолжал работать над собой. Его не надо было мотивировать - он сам был примером, и хорошо понимал на какой риск он идет", - написал Бутусов.

Также он рассказал о последнем бое погибшего снайпера под Водяным, где украинские траншеи ниже, хорошо просматриваются, дистанции удобные для стрелкового оружия.

"Обстрелы снайперов не прекращались в том числе ночью. Что делать? И тогда на помощь братьям-морпехам на этом участке фронта пришли снайперы -"азовцы". "Баррет" с товарищами отработали удачно. Два точных выстрела. И обстрелы наших позиций на время стихли. Но через неделю в тот район противник выслал подкрепления, новую группу снайперов. В ночной дуэли Юрий обнаружил противника первым. Выстрел. Попадание. И в этот момент "Баррет" увидел второго снайпера противника, и сообщил наблюдателю. Это были последние слова Юрия. В 2 часа ночи он получил смертельное ранение", -написал Бутусов.

Фото:facebook.com/butusov.yuriy

Как сообщала "Страна", в Киеве предлагают объявлять траур в дни похорон погибших в АТО.

Мы писали, что спустя 4 года Кабмин утвердил порядок применения оружия в АТО - стрелять на Донбассе теперь будут законно.