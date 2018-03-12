Киевский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении фигуранта "дела 2 мая" гражданина РФ Евгения Мефедова, которому предъявили новое обвинение.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Сегодня, 12 марта, Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения в отношении фигуранта "дела 2 мая" Мефедова. Гражданин Российской Федерации обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины", - отметили в суде.

На подготовительном заседании прокурор заявил ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, ссылаясь на то, что лицо, которому инкриминируется совершение тяжких преступлений, является гражданином другого государства и может скрываться от суда, чтобы избежать правосудия.

Со своей стороны, адвокат подсудимого ходатайствовал об избрании более мягкой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Рассмотрев ходатайство, суд вынес решение - продолжить содержать обвиняемого под стражей, отметив, что избрание такой меры пресечения является обоснованным, поскольку риски не снизились и не исчезли.

Кроме того, суд сообщил, что мужчина обвиняется в совершении преступления, по которым, согласно требованиям закона, предусмотрена возможность единственного вида меры пресечения - содержание под стражей.

Как сообщала "Страна", Мефедова вернули 28 декабря 2017 года в Одесское СИЗО из Святогорска Донецкой области, где его и группу других уголовных правонарушителей собирались в числе других обменять на украинских заложников.

Позднее в Одессе передали в суд дело фигуранта "2 мая", которого не обменяли на Донбассе.



