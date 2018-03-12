Украина вошла в тройку лучших стран в медальном зачете на Паралимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Наши спортсмены завоевали уже девять медалей - три золотых, две серебряных и четыре бронзовых, сообщает bbc.

На первом месте в медальном зачете пока находятся паралимпийцы из США, на втором - Франция.

Третье золото украинской команде принес Игорь Рептюх в соревнованиях лыжников на дистанции 20 км свободным стилем. Он прошел это расстояние за 44 минуты и 52 секунды.

Также в соревнованиях лыжниц на длинной дистанции 15 км серебряную награду получила украинка Оксана Ляшенко, в другой разновидности соревнований на этой же дистанции бронзу завоевала украинка Людмила Ляшенко.

Ранее украинцы получили на Паралимпиаде еще шесть медалей:

Виталий Лукьяненко - золото в биатлонной гонке на 7,5 км;

Максим Яровой - золото в лыжных гонках на длинной дистанции (15 км);

Оксана Шишкова - серебро в биатлонной гонке на 6 км;

Игорь Рептюх - бронза в биатлонной гонке на 7,5 км;

Анатолий Ковалевский - бронза в биатлонной гонке на 7,5 км;

Людмила Ляшенко - бронза в биатлонной гонке на 6 км.

Как сообщала "Страна", на Паралимпиаде-2018 в состав сборной Украины вошли 33 спортсмена. Они будут соревноваться в лыжных гонках, биатлоне и горных лыжах.

Отметим, что первую медаль на Паралимпиаде в Корее сборная Украины взяла в спринте биатлона.