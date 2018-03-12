В течение последней недели на Закарпатье зарегистрировано 141 новый случай кори - 111 среди детей и 30 у взрослых.

Об этом УНН сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктория Тимчик.

Однако, по словам Тимчик по сравнению с прошлой неделей количество случаев уменьшилось на 11%.

"Уменьшение случаев кори произошло за счет старших детских возрастных групп 10-14 и 15-17 лет. Уровень госпитализации держится на уровне прошлой недели и составляет 76%. Среди заболевших ни одной прививки против кори не имеют 72%, а одну прививку получили 19%", - отметила Тимчик.

Всего с начала 2018 года на Закарпатье зарегистрировано 1279 случаев кори, в том числе 1007 среди детей до 17 лет, что составляет 78,7% заболевших.

Как сообщала "Страна", ранее из-за дефицита вакцин от кори за неделю на Закарпатье заболели более 150 человек

Мы писали, что на Закарпатье уже в трех районах объявили карантин.