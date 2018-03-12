Причиной смерти народного артиста СССР Олега Табакова назвали сердечный приступ. Об этом сообщает Телеграмм канал Mash.

Уточняется, актер ушел из жизни в 15:15 по киевскому времени.

Журнашлисты пишут, что Табаков последние месяцы не приходил в сознание. Медики делали неутешительные прогнозы, но родственники артиста не решались отключить его от аппаратов искусственного поддержания жизни.

Табакова госпитализировали в конце ноября прошлого года, тогда сообщалось, что у него пневмония и он скоро выздоровеет. Однако затем состояние его здоровья сильно ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственного дыхания.

Большую часть времени в больнице Табаков проводил в состоянии искусственной комы. 30 января в средствах массовой информации появилась информация, что у артиста начались судороги и, вероятно, отказывает мозг.

12 марта Олег Табаков умер, артиста отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Похоронят актера на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ранее "Страна" сообщала, что умер Олег Табаков. Что мы запомним о культовом актере и режиссере.

Также стала известна дата прощания с Олегом Табаковым.