После инцидента на матче "ПАОКа" прокуратура Греции выдала ордер на арест президента клуба Ивана Саввиди.

Об этом сообщает греческое издание ThessNews.

58-летний владелец и президент футбольного клуба ПАОК из Салоников Иван Саввиди на последней минуте футбольного матча выскочил на поле. Российский предприниматель с греческими корнями оказался недоволен тем, что гол его команды отменили из-за офсайда. Счет при этом был 0:0, шло добавленное время.

Матч имел принципиальное значение: ПАОК встречался со своим главным конкурентом в греческом чемпионате - клубом АЕК из Афин. Победа обеспечила бы ПАОК нужным количество очков, чтобы возглавить первенство.

Саввиди выбежал на поле в сопровождении охраны и решил увести команду. Также он направился к судье Георгиосу Коминису и начал угрожать ему, как утверждают представители АЕК, сообщает портал Keep Talking Greece.

На фотографиях с места событий видно, что на поясе у Саввиди действительно пистолет в кобуре. Оружие он не доставал, но, по некоторым сведениям, говорил судье, что тот - "покойник".

Саввиди также якобы угрожал одному из руководителей АЕК Василису Димитриадису, произнеся в его адрес фразу "Теперь ты – мертвец". После чего дал команду игрокам уйти в раздевалку, несмотря на возражение со стороны капитана ПАОК Виейриньи.

Два часа спустя пришла информация, что матч закончился победой ПАОК – 1:0. Консультации в подтрибунном помещении по поводу этого эпизода и возобновления игры длились два часа. Судья всё-таки принял решение засчитать гол, а АЕК отказался доигрывать из-за опасений по поводу безопасности.

Сам Саввиди после встречи куда-то уехал и больше на публике не появлялся. Его представитель пояснил, что бизнесмен перенервничал и дал волю эмоциям.

Ношение оружия в Греции не запрещено, говорится в заявлении пресс-службы Саввиди, поэтому арестовывать и наказать россиянина не за что.

Где он находится сейчас, достоверно неизвестно. Министерство спорта Греции временно приостановило чемпионат по футболу, местные газеты пишут о возвращении "мафии" и беззакония в спорт. Когда чемпионат начнется снова, неизвестно. ПАОК же будет скорее всего наказан снятием трех очков.

Ранее "Страна" сообщала, что в Греции хозяин футбольной команды ПАОК прервал матч и выскочил на поле с пистолетом.

Также греческий ПАОК не договорился с Луческу и может пригласить Реброва.