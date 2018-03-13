Возможной причиной крушения самолета Bombardier Dash Q-400 бангладешской авиакомпании US-Bangla Airlines является ошибка экипажа при заходе на посадку.

Пилот выбрал не тот курс и самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, врезавшись в футбольное поле.

Об этом передает Kathmandu Post со ссылкой на начальника аэропорта Катманду (столицы Непала) Раджкумара Четри.

"Вместо того, чтобы приземляться с северной стороны, самолет взял курс на северо-восток и с этой позиции стал заходить на посадку. В результате этого самолет не попал на взлетно-посадочную полосу", - сказал Четри.

В столице Непала Катманду во время посадки разбился самолет авиакомпании US-Bangla Airlines. В результате авиакатастрофы самолета погибли 50 человек, не менее 20 пассажиров получили ранения.

Отмечается, что самолет загорелся уже после того, как во время посадки он съехал со взлетно-посадочной полосы и врезался в футбольную площадку вблизи аэропорта.

Как сообщала "Страна", в аэропорту столицы Непала потерпел крушение самолет с 70 пассажирами. Известно о госпитализации 17 человек.

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