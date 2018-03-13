96-летний Оскар Гренинг, обвиненный в пособничестве в убийстве 300 тысяч человек в фашистском концлагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим), скончался в больнице.

Об этом сообщает издание Spiegel.

"Известный как "бухгалтер Аушвица" бывший эсесовец Оскар Гренинг мертв. 96-летний старик скончался в пятницу в больнице", - информирует издание.

Адвокаты Гренинга проинформировали о кончине их подзащитного прокуратуру Ганновера.

Ранее "Страна" сообщала, что "бухгалтер Освенцима" получил четыре года тюрьмы за соучастие.

Летом 2015 года земельный суд Люненбурга приговорил Гренинга к 4 годам тюремного заключения. Ему вменили пособничество в уничтожении по меньшей мере 300 тысяч человек в период между 1942 и 1944 гг. Однако до непосредственно тюремного заключения дело так и не дошло.

Защита постоянно подавала апелляции, ссылаясь на то, что по состоянию здоровья их подзащитный не может отбывать наказание в тюрьме, но в конце-концов 96-летнего члена СС и "бухлалтера Освенцима" признали годным к тюрьме.

В январе этого года прокуратура не приняла прошение о помиловании. Но в тюрьму Гренинга доставить так и не успели. В ходе процесса Гренинг признал "моральную вину".