Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо дал интервью накануне ответного матча 1/8 Лиги Чемпионов против "Шахтера" в Риме.

Его цитирует пресс-служба Шахтера.

"Верю, что Рома способна обыграть Шахтер, выйти в 1/4 финала и переписать клубную историю. Мы должны быть очень внимательны в защите. У соперника быстрая, креативная атака, нужно постараться не дать ему отличиться. "Горняки" любят доминировать, права на ошибку у нас нет. Рассчитываю, что забьем быстрый гол. О ничьей мыслей нет, хотя, не скрою, готовимся к серии пенальти", – отметил Ди Франческо.

По его мнению, "Роме" для победы необходимо идеально сыграть на протяжении всего матча.

"До этого мы чередовали хорошие игры с плохими. Надеюсь, в этот раз мы сыграем ровно, потому что этот матч провалить нельзя. Конечно, нам противостоит сильный соперник. Но мы хотим пройти дальше. Если будем играть только один тайм, этого не произойдет. Я требую последовательности от своей команды. Даже если мы поведем в счете, я хочу, чтобы мы сохраняли систему игры и баланс. В первом матче мы допустили ошибки - не только индивидуальные, но и как командные. Больше мы этого позволить себе не можем. Мы должны играть раскованно и продемонстрировать стремление создавать остроту", - сообщил тренер римлян.

Как сообщала "Страна", Паулу Фонсека пообщался с журналистами накануне римского матча.

"Понимаем, насколько сложная встреча нас ожидает, ведь "Рома" выиграла на "Стадио Олимпико" пять из последних шести матчей".

Напомним, что первая встреча "Шахтёра" и "Ромы" в Харькове закончилась победой донецкой команды в минимальным преимуществом.