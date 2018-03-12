Министерство здравоохранения пересмотрит перечень медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Страна" уже сообщала, что Минздрав разработал новый порядок прохождения медосмотров для автолюбителей и профессиональных водителей. Документ выставлен на общественное обсуждение на официальном сайте министерства.

Главное нововведение – существенно расширен список болезней, с которыми нельзя садиться за руль. Фактически в нем перечислены почти все проблемы со здоровьем, которые есть у большинства взрослого населения страны, начиная с плохого зрения и гипертонии и заканчивая геморроем и искривлением позвоночника.

Новая инициатива была встречена общественностью в штыки и теперь в Минздраве пошли на попятную.

"Осознавая необходимость совершенствования медицинского обеспечения в сфере безопасности дорожного движения и приведения в соответствие украинских нормативно-правовых актов к требованиям и стандартам Европейского Союза, МОЗ Украины подняло вопрос пересмотра существующего перечня медицинских противопоказаний для водителей и установление стандартов физической и умственной пригодности для управления транспортными средствами", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что в новом перечне медицинских противопоказаний должны остаться только те заболевания, которые непосредственно могут влиять на безопасность дорожного движения.

Одновременно руководителю ГП "Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий МЗ Украины" дано поручение подготовить упрощенный перечень медицинских противопоказаний согласно Приложению III Директивы 2006/126/ЕС.

Как сообщала "Страна", ранее в Минздраве назвали провокацией забастовку медуниверситета Богомольца.

Мы писали, что в разгар вспышки кори Минздрав запретил партию популярной вакцины.