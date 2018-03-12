Завтра, 13 марта, во всех оболонских школах Киева закроются столовые. Причина - срыв тендера на закупку продуктов питания школьников.

Об этом сообщает Оболонская РГА на своей странице в Facebook.

"Несмотря на соблюдение всех норм действующего законодательства Украины, в Оболонском районе сложилась критическая ситуация по предоставлению услуг по организации горячего питания", - отмечается в сообщении.

В РГА пишут, что "предвидя заранее то, что договоры о предоставлении услуг по организации горячего питания заканчиваются торги на закупку указанных услуг было объявлено 13 декабря 2017 года". "Срок раскрытия предложений 12 января 2018 года. Указанные торги были отменены 26 января 2018 года через обжалование процедуры в Постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере государственных закупок. 10 января 2018 года для обеспечения учреждений образования услугами по организации горячего питания во время обжалования процедуры были объявлены вторые торги. Раскрытие предложений состоялось 14 февраля 2018 года", - говорится в сообщении.

26 февраля 2018 года ООО "Понтем.СА" обжаловал результаты рассмотрения его предложения (отклонения) в Постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере государственных закупок. Рассмотрение жалобы состоится 16 марта 2018 года. Решение публикуется в течение пяти дней. Существует вероятность отмены (отмены) торгов.

Проведения новых открытых торгов с публикацией на английском языке требует двух месяцев (до конца мая 2018 года.)

В РГА говорят, что "районной властью предпринимаются все необходимые действия и меры для решения вопроса обеспечения школьников качественным горячим питанием".

Фото: facebook.com

Кстати, родители уже написали в соцсетях, что в школах Оболонского района повесили объявления об отмене питания в школьных столовых. Родители возмущены таким положением вещей.

Так, Виктория Чирва опубликовала в Facebook такое объявление. "А вы уже знаете новость, что с завтрашнего дня детей в школах Киева перестанут кормить? Отменяют и бесплатные завтраки, и платные обеды. Даёшь судочки и тормозки!". - написала она.

Фото: facebook.com

Аналогичное объявление разместил в Facebook Влад Антонов. "Покращення в школах. Ура, ура", - написал он.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве питание школьников проверит специальная комиссия.

Также нардеп БПП предлагает отменить бесплатное питание для младших школьников.