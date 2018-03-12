Определился список футболистов, которых вызовут на два ближайших товарищеских матча сборной Украины - против Саудовской Аравии (23 марта) и Японии (27 марта).

Всего в заявке Андрея Шевченко 25 игроков, В том числе - один дебютант. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Впервые получил вызов в команду 22-летний нападающий бельгийского "Гента", воспитанник "Динамо" Роман Яремчук.

Второй раз и впервые с марта 2015 года получит возможность проявить себя защитник "Динамо" Никита Бурда.

После годичной паузы присоединится к партнерам по национальной команде голкипер Денис Бойко, который зимой вернулся в "Динамо".

Полный список из 25 футболистов выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Заря"), Денис Бойко ("Динамо").

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко (все – "Шахтер"), Евгений Хачериди, Никита Бурда (оба – "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Эдуард Соболь ("Славия").

Полузащитники: Руслан Ротань, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все – "Динамо"), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Д), Евгений Коноплянка ("Шальке"), Руслан Малиновский ("Генк"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити»). Нападающие: Артем Беседин ("Динамо"), Артем Кравец ("Кайсериспор"), Роман Яремчук ("Гент").

Тренерский штаб сборной Украины еще может дозаявить футболистов из резервного списка, в котором находятся Александр Сваток ("Заря"), Иван Петряк ("Шахтер") и Юрий Коломоец ("Ворскла"). Следует отметить отсутствие в заявке Николая Морозюка, Дениса Гармаша, Николая Шапаренко и Евгения Селезнева.

Как сообщала "Страна", в сборную Бразилии вызвали двух футболистов донецкого "Шахтёра". Матч сборной Бразилии против команды России состоится 23 марта в Москве.

Отметим, что в Греции хозяин футбольной команды "ПАОК" прервал матч и выскочил на поле с пистолетом.