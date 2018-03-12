В Китае учёные и инженеры начали разработку нового стандарта мобильной связи 6-го поколения - 6G.

Об этом передает РИА VistaNews со ссылкой на министра промышленности и информатизации КНР Мяо Вэя, который заявил о 6G на 1 сессии Всекитайского собрания народных представительств 13 созыва.

По словам министра, мобильная связь должна развиваться вместе с "интернетом вещей".

Мяо Вэй во время своей речи сказал, что в конце 2017 года учёные из КНР начали разрабатывать новый стандарт связи 6G. Такой стремительный рост технологий обеспечит не только общение людей посредством мобильной связи, но и взаимодействие человека с машинами, а также самих машин с машинами.

По его мнению, за этим - будущее.

Стремление подготовиться ко всему, что ждёт человека, является одной из самых основных причин усовершенствования существующей мобильной связи. Министр также отмечает и ряд направлений "интернета вещей".

Он акцентировал внимание на беспилотных автомобилях и других транспортных средствах, которые в будущем станут достоянием всего общества.

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