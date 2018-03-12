Игрокам "Шахтера" стоит играть на "Стадио Олимпико" против "Ромы" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в свой обычный футбол.

Об этом заявил главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека на сегодняшней пресс-конференции в Риме, сообщает Football-Italia.

"Понимаем, насколько сложная встреча нас ожидает, ведь "Рома" выиграла на "Стадио Олимпико" пять из последних шести матчей. Уверен, что соперники начнут прессинговать с самого начала. Однако я знаю и то, что наша команда в отличном состоянии. Игроки в оптимальных кондициях по всем параметрам. Попытаемся продемонстрировать обычный для "Шахтера" футбол. Мы ни в коем случае не приехали лишь с целью сохранить результат первой игры", - заявил португальский наставник "горняков".

Поединок "Рома" - "Шахтер" состоится завтра, 13 марта, и начнется в 21.45. Первая встреча в Харькове закончилась победой украинского клуба со счетом 2:1.

Ранее "Страна" сообщала, что Андрей Пятов рассказал, чего стоит ждать от "волков".

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