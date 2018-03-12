Повестки на допрос внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко, которые должны состояться во вторник, 13 марта, и в четверг, 15 марта, была передана в аппарат Верховной Рады в понедельник, 12 марта, сообщает Служба безопасности Украины. Ранее у Савченко заявили, что повестку не получали.

"12 марта 2018 года в аппарат Верховной Рады Украины передано письмо и отправлены повестки на вызов на 11.00 13 марта и 11.00 15 марта 2018 года", - сообщается на странице СБУ в соцсети Facebook в понедельник.

В спецслужбе напомнили, что осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по обоснованному подозрению руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану в совершении преступлений по ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (подготовка террористического акта), ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В рамках этого производства возникла необходимость допросить в качестве свидетеля Савченко "для выяснения всех обстоятельств совершения уголовных правонарушений и причастных для этого лиц".

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Как сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко была вызвана на допрос в СБУ на вторник, 13 марта, в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении Рубана, однако ранним утром в понедельник покинула территорию Украины для участия в международной конференции.

Ранее майор "Кедр" прокомментировал "Стране" дело Рубана.

Мы писали, что защита Рубана подаст апелляцию на его арест.